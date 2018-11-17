Мэй рассказала, как выпивала после принятия проекта соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что справиться со стрессом после длительного заседания кабинета министров, на котором в минувшую среду был одобрен проект соглашения о выходе страны из Евросоюза, ей помог валлийский виски.

Мэй рассказала в интервью Daily Mail, что вернулась домой после работы около 23.00, где ее встретил супруг Филип и «первым делом налил валлийского виски Penderyn». Премьер политкорректно подчеркнула, что время от времени она также пьет шотландский скотч, передает ТАСС.

Затем, продолжила Мэй, они поужинали тостами с бобами, которые приготовил Филип, затем муж британского премьера помыл посуду. Она шуткой ответила на вопрос о том, не потеряла ли она сон на фоне политических событий в стране, сказав, что качество сна зависит от «крепости виски» и от того, как много «его налил Филип».

Ранее сообщалось, что группа евроскептиков в правящей Консервативной партии Великобритании получила достаточное количество голосов, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии Мэй.

В среду британский премьер объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.