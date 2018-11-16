Однопартийцы Мэй набрали голоса для начала процедуры отстранения премьера

Группа евроскептиков в правящей Консервативной партии Великобритании получила достаточное количество голосов, чтобы инициировать в парламенте голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэй, сообщает Sky News.

По словам источника в парламенте, «весьма вероятно», что процедура будет проведена уже в ближайшее время. В резиденцию главы правительства вызваны парламентарии, отвечающие за партийную дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам, передает ТАСС.

Согласно уставу правящей Консервативной партии, вопрос о смещении премьера может быть рассмотрен, если 15% парламентариев-тори (48 человек) направят главе соответствующего партийного комитета письма об утрате доверия к главе правительства.

Если вопрос об объявлении вотума недоверия премьеру будет рассмотрен в парламенте, в голосовании должны будут принимать участие 316 депутатов от Консервативной партии. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года.

В среду британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

После этого британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.