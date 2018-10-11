Заменившего «счастье» на «смерть» художника в Перми наказали

В Перми уличного художника Алексея Илькаева оштрафовали на 15 тыс. рублей; он признался, что заменил слово «счастье» на «смерть» в известном арт-объекте «Счастье не за горами», сообщил адвокат Сергей Калкатин.

Калкатин рассказал, что в пятницу «состоялось судебное заседание, и суд подтвердил, что постановление о прекращении законно, поэтому суд прекратил уголовное дело» и назначил Илькаеву «судебный штраф в размере 15 тыс. рублей», передает РИА «Новости».

Адвокат добавил, что представители гособвинения в судебном процессе просили оштрафовать художника на 20 тыс. рублей.

«Мой подзащитный не привлечен к уголовной ответственности. В целом, мы удовлетворены судебным решением, поэтому жалобу подавать не планируем», – заключил Калкатин.

Ранее сторона защиты объяснила действия Илькаева: в минувшем году уличный художник катался на квадроцикле в Ленинградской области и попал в аварию, в результате которой чуть не погиб. Ему сделали серьезную операцию, он был на «волосок от смерти», поэтому «он хотел своим поступком нам сказать, что жизнь надо беречь, ею нужно дорожить, поскольку смерть действительно где-то рядом».

Калкатин добавил, что «он, как художник, это показал».

Арт-объект «Счастье не за горами» полностью демонтировали. Его восстановлением и капитальным ремонтом занимается МАУ «Городской центр охраны памятников». В отсутствии достопримечательности на набережной были установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, в октябре на набережной Камы в Перми неизвестными были демонтированы буквы первого слова в арт-объекте «Счастье не за горами» – вместо слова «счастье» было установлено слово «смерть», и надпись изменилась на «Смерть не за горами». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).