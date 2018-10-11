Вандалы изменили буквы самого известного арт-объекта Перми

Неизвестные в Перми заменили слово «счастье» на слово «смерть» в арт-объекте, установленном на берегу Камы.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября. Сейчас местные власти заняты восстановлением объекта, поврежденную часть уже убрали, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской центр охраны памятников.

Ранее в Перми местный художник Александр Жунев создал неоднозначный арт-объект в честь празднования Пасхи.

В апреле 2018 года в Сыктывкаре неизвестные разбили памятник рублю.