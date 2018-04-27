В Сыктывкаре разбили «рубль»

В Сыктывкаре неизвестные разбили памятник рублю, инцидентом заинтересовалась полиция.

«Арт-объект буквально рассыпался на кусочки: стекла разлетелись по всей площадке, крепления повылетали. Появилась трещина в пьедестале, на котором стоял памятник», – пишет PG11.ru.

«Рубль» обнаружили лежащим на земле, впоследствии памятник подняли, чтобы его могли изучить эксперты. На месте также работает полиция.

Арт-объект «Памятник рублю» создали в национальном банке республики Коми. Установила его одна из строительных организаций Сыктывкара на Стефановской площади. Торжественное открытие памятника прошло в 2015 году.