Автор «распятого Гагарина» в Перми создал пасхальный арт-объект

Пермский художник Александр Жунев, получивший скандальную известность после создания граффити с изображением распятого Юрия Гагарина, в день празднования Пасхи стал автором нового арт-объекта на городской набережной.

К православному празднику Жунев изобразил пасхальное яйцо с человеческим глазом, нанизанное на забор.

«Яйцерезка. Сегодня и я разговелся. Христос воскресе!» – написал он на своей странице в Instagram.

Публикация от Александр Жунев (@zhunev) 8 Апр 2018 в 9:12 PDT

Подписчики пермского художника в основном отзываются положительно о новом творении Жунева: «Мощно», «Не в бровь, а в глаз», «Это шедевр!», «Мозг и другие органы в очередь выстроились», «Отличная фантазия».

Художник предположил, что объект пробудет на набережной недолго: «Я только повесил, вокруг него уже забегал администратор набережной».

Чуть позже Жунев сообщил газете ВЗГЛЯД, что яйцо «уже сломали», и опубликовал новую фотографию на своей странице в соцсети.

Публикация от Александр Жунев (@zhunev) 9 Апр 2018 в 12:18 PDT

В апреле 2015 года в центре Перми появился стрит-арт в виде распятого на металлическом кресте космонавта Юрия Гагарина. Автором рисунка оказался художник Александр Жунев, который рассказал, что работой под названием «Гагарин. Распятие» он хочет поднять тему многовекового противостояния науки и религии на языке современного искусства. Прокуратура Пермского края не выявила в поступке художника намерения оскорбить чувства верующих и не стала возбуждать дело. Суд оштрафовал Жунева на 1 тыс. рублей.