Меркель исключила возобновление переговоров по Brexit

Канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила новые переговоры о плане выхода Великобритании из ЕС после уже достигнутого компромисса.

Меркель заявила, что не видит «ни малейших оснований» для продолжения переговоров об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза, передает Deutsche Welle.

«У нас уже имеется документ, одобренный Великобританией и 27 странами ЕС. Поэтому в моем понимании в данный момент вообще не стоит вопрос о том, что мы можем о чем-либо еще дальше договариваться», – заметила она.

Между тем, по данным AFP, ряд стран ЕС недовольны согласованным накануне планом по Brexit. В частности, Франция, Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Испания могут потребовать внести в соответствующий документ изменения, касающиеся рыбной ловли в британских водах. По мнению указанных стран, этот вопрос должен быть урегулирован уже в соглашении о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Причем, источник AFP назвал эту тему «одной из самых спорных сфер» в будущих отношениях Британии с соседями.

Отметим, что ранее Меркель заявляла, что отсутствие соглашения о Brexit стало бы наихудшим вариантом «развода» с Великобританией.

В четверг британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Из обнародованных накануне результатов опроса канала Sky News следует, что большинство респондентов из числа жителей Великобритании поддерживают идею проведения повторного референдума по вопросу о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в Европейском союзе.