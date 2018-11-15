Британцы оценили идею проведения повторного референдума по Brexit

Из результатов опроса телеканала Sky News следует, что большинство респондентов из числа жителей Великобритании поддерживают идею проведения повторного референдума по вопросу о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в Европейском союзе.

Согласно итогам исследования, 55% из около 1,5 тыс. зрителей телеканала, отобранных по репрезентативному принципу, хотят, чтобы был проведен второй референдум по Brexit (при этом 44% настроены на это решительным образом), 35% – выступают против этого предложения и 10% не определились со своим мнением по данному вопросу, передает ТАСС.

54% опрошенных предпочитают, чтобы Соединенное Королевство продолжало оставаться членом Евросоюза, 32% хотят, чтобы страна вышла из ЕС без соглашения об условиях Brexit и лишь 14% готовы поддержать те условия, которые прописаны в проекте сделки, согласованном кабинетом министров Терезы Мэй.

Ранее в четверг британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

Накануне британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.