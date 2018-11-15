Мэй заявила об уступках Евросоюза Лондону в вопросе ирландской границы

Брюссель пошел на уступки Лондону в вопросах границы на острове Ирландия, заявила в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«ЕС сделал нам ряд уступок... предложение Евросоюза по поводу того, что таможенная зона будет распространяться только на Северную Ирландию, было оставлено в стороне, а ему на смену пришла новая временная таможенная договоренность, охватывающая всю территорию Соединенного Королевства», – сказала Мэй, передает ТАСС.

По ее словам, Лондон также «добился гарантий сохранения полного доступа североирландского бизнеса на весь внутренний британский рынок».

Она также обратила внимание на то, что в случае отсутствия договоренности по ирландской границе проект соглашения предусматривает продление переходного периода по Brexit, который, как предполагалось, закончится 31 декабря 2020 года.

Мэй подчеркнула, что не все довольны достигнутой договоренностью по ирландской границе, но это был, по ее словам, единственный способ продолжить переговоры. Она подчеркнула, что не хочет продления переходного периода после Brexit, но такая возможность должна быть в соглашении ради интересов Северной Ирландии.

При этом Мэй обратила внимание, что соглашение по выходу Великобритании из состава ЕС не является окончательным. «Сделка, которую мы одобрили вчера, не является окончательной. Это проект соглашения, который подразумевает, что мы покинем ЕС плавным и упорядоченным образом 29 марта 2019 года, он определяет параметры будущих отношений, которые отвечают нашим национальным интересам», – сказала она.

По ее словам, британское правительство продолжает готовиться к варианту, при котором сделка между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС не будет достигнута.

Мэй уточила, что после выхода Великобритании из ЕС у Великобритании будет новая миграционная система, основанная на профессиональном уровне мигрантов.

«Политическая декларация, которую мы согласовали, закладывает основу этих отношений… Декларация положит конец свободе передвижения как таковой. Вместо этого у нас будет собственная новая, основанная на профессиональном уровне, миграционная система — она будет основываться не на том, из какой страны мигранты приезжают, но на том, что они могут привнести в Великобритании», – сказала Мэй, передает РИА «Новости».

В среду Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц.

После этого министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара объявили об уходе в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.