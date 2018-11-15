В России создали летательный аппарат с управлением без лицензии

Сверхлегкий летательный аппарат, для управления которым не требуется получать лицензию, испытали в России, сообщил эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко.

«Уникальность данного летательного аппарата заключается в том, что его вес по российской и международной классификации не требует пилотской лицензии, прохождения медкомиссии и прочих формальностей», – рассказал Галенко РИА «Новости».

Он отметил, что планер работает от двух двигателей, которые позволяют ему набирать высоту до тысячи метров с вертикальной скоростью восемь метров в секунду.

Планер уже испытали на аэродроме «Щекино». Он совершил несколько проходов над аэродромом, а также одну из фигур высшего пилотажа – «петлю Нестерова».

Летательный аппарат создали в пензенском «Авиастроителе» на основе углепластика, его масса – менее 115 килограммов.

В соответствии с приказом Минтранса России, сверхлегкие воздушные суда массой менее 115 килограммов не подлежат государственной регистрации, а также для их управления не требуется получение пилотского свидетельства.