В СПЧ призвали к переселению в Россию культурно близких соотечественников

«В госпрограмме переселения при достаточно большом финансировании – не очень большой результат, и в основном все заточено на трудовую миграцию», – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД зампредседателя Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.

Программа по добровольному переселению соотечественников «ориентирована в основном на трудовую миграцию, на тех людей, которые могут быть полезными по части своих трудовых функций», – отметил замглавы СПЧ Евгений Бобров. «А нам бы хотелось бы, чтобы это все-таки была репатриационная программа – чтобы те, кто духовно, родственно, культурно, демографически были близки населению России, – переселяясь, составляли бы с населением России один народ», – добавил собеседник.

Меры по стимулированию возвращения соотечественников, отметим, уже принимаются. В конце октября президент Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы». Ранее, в июне замглавы МВД Игорь Зубов заявлял, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины. Это произошло после того, как президент Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

Как отметил президент, выступая на конгрессе соотечественников, за время действия программы добровольного переселения, которой в 2018 году исполнилось 12 лет, «в 66 субъектов Федерации переехало около 800 тысяч человек». Но, как уже было сказано, политика привлечения соотечественников совершенствуется.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что для возвращения русских на Родину мог бы быть полезен опыт Израиля и Польши.

Евгений Бобров также согласился с тем, что живущие заграницей русские, в частности, в бывшем СССР, например, в Прибалтике, оказались в некотором смысле без защиты, потому что местные правозащитные НКО ими не хотят заниматься на фоне нынешних политических отношений России и Запада. «В Латвии они уже больше двадцати лет – беззащитные, потому что тем некоммерческим организациям, которые ими занимаются, латвийские власти постоянно ставят палки в колеса. Получается, что никакой защиты нет, даже формально. В других странах ситуация получше», – заметил Бобров.

Безусловно, сложная ситуация на Украине, добавил он. «Здесь клубок настолько больших противоречий, что политические силы, которыми руководят всякие политиканы, формируют повестку, далекую от прав человека. Они совершают действия, в угоду своим политическим лидерам, которые не способствуют защите прав человека, а только развязывают ненужную вражду. Права человека должны быть диаметрально отделены от политики, потому что там, где есть политика – там нет никакого конструктива. Защита прав человека никогда не должна политизироваться. На Украине мы видим обратное», – подчеркнул замглавы СПЧ.

Бобров также напомнил о недавней инициативе своего коллеги по президентскому совету, правозащитника Александра Брода. На прошлой неделе он, напомним, призвал создать при МИД России координационную группу из представителей НКО, юристов, дипломатов и журналистов для мониторинга фактов дискриминации граждан России за рубежом (тех, кто временно или постоянно живет за границей) и выработки механизмов реагирования.

«Если государственные органы будут в этом принимать участие, это будет более эффективно. Нужно же каждый факт нарушений проверить», – отметил зампредседателя СПЧ.

Сама по себе тематика защиты россиян за рубежом «очень актуальна и здесь нет дублирования компетенции чиновников», добавил Бобров. «У МИДа сил не всегда на всё хватает, но при содействии нашего МИДа и других органов власти в том числе других государств, это было бы более эффективно, конечно», – подчеркнул замглавы Совета при президенте по правам человека.