СПЧ будет отслеживать факты дискриминации россиян за границей

При МИД России необходимо создать координационную группу из представителей НКО, юристов, дипломатов и журналистов для мониторинга фактов дискриминации граждан России за рубежом и выработки механизмов реагирования, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Он представил в среду доклад Московского бюро по правам человека, директором которого является, на тему «Россияне за рубежом: без права на право». Член СПЧ отметил, что в последние годы значительно возросло количество нарушений прав россиян, которые проживают временно или постоянно за пределами страны, среди нарушений: незаконные задержания и аресты, создание препон для дипломатической и журналистской работы, вмешательство в частную жизнь, клевета и провокации, сообщает РАПСИ.

«Доклад не претендует на полноту охвата всех фактов, – здесь мы взяли самые резонансные инциденты. Доклад содержит практические рекомендации», – сказал Брод.

Брод связывает возросшее количество нарушений против россиян за рубежом с тем, что «Россия вовлечена в масштабную конфронтацию с западным миром – самую крупную с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза», передает ТАСС.

В докладе содержится несколько разделов, которые посвящены наиболее распространенным типам нарушений прав россиян за рубежом. В примеры приводятся дела против Виктора Бута, Константина Ярошенко, высылка дипломатов, изъятие органами опеки детей из семей граждан России.

Правозащитники полагают, что ответные действия со стороны России «должны иметь системный характер».

Брод отметил, что предлагает МИДу ежегодно готовить доклады о положении с правами граждан России за рубежом.

«Аналогичные доклады тематического характера следует публиковать Общественной палате России, различным институтам омбудсменов. Эти доклады следует переводить на языки ООН и делать предметом широкого экспертного обсуждения как в России, так и за ее пределами», – отметил глава МБПЧ.

Кроме того, считает он, нужно подумать о создании действующего на постоянной основе механизма координации действий с зарубежными правозащитными структурами по проблемам защиты россиян. МБПЧ также предлагает предусмотреть пути поддержки профильных НКО, которые успешно оказывают россиянам правовую помощь, а также способствовать развитию этих организаций на международных площадках, таких как ООН, Совет Европы и ОБСЕ.