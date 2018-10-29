Путина в Сингапуре провели через металлоискатель

Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит АСЕАН в Сингапуре вынужден был пройти через рамку металлоискателя, сообщают СМИ.

Путин приехал утром в среду на саммит в торгово-выставочный центр Suntec и собирался пройти, как и в любом другом подобном случае, мимо рамки металлоискателя. Однако его перенаправили сквозь рамку, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, рамка металлоискателя «зазвенела», когда через нее прошел Путин. Проверять президента России при этом не стали.

«Коммерсантъ» отмечает, что накануне помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в автобусе, когда он должен был встречать президента России у трапа самолета.

Путин прибыл в Сингапур во вторник. В этой стране проходит саммит АСЕАН.