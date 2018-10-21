Журнал GQ отметил и обидел Серену Уильямс одновременно

Американский журнал GQ назвал «человеком года» теннисистку Серену Уильямс, исправив на обложке слово «люди» (или «мужчины») на слово «женщина» в кавычках.

На обложке GQ, размещенной в Twitter, рядом с фотографией Уильямс размещена надпись «Men of the year» (люди года). Но слово «men» (имеющее также значение «мужчины»), зачеркнуто, а над ним написано: «woman» (женщина).

Издание назвало еще троих «людей года» – Генри Голдинг, Джона Хилл и Майкл Джордан.

Пользователи Сети при этом выразили недоумение, почему слово «женщина» помещено в кавычки.

В обложке журнал обыграл сентябрьский скандал, связанный с Уильямс. Теннисистка обвинила судью финала US Open Карлоса Рамоса в сексизме, так как он отобрал у нее гейм за слово «вор».

В августе Федерация тенниса Франции объявила об ужесточении дресс-кода на матчах Roland Garros со следующего сезона из-за наряда Серены Уильямс.