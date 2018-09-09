Серена Уильямс обвинила судью US Open в сексизме

Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила судью финала US Open Карлоса Рамоса в сексизме, так как он отобрал у нее гейм за слово «вор».

В финале турнира Уильямс проиграла японке Наоми Осака, сообщает Guardian.

Во время игры судья трижды штрафовал Уильямс. Сначала – за получение сигналов от тренера. Потом Уильямс лишилась очка за то, что разбила ракетку. В итоге судья лишил ее гейма за то, что она назвала его вором.

По словам Уильямс, такого бы никогда не произошло в отношении мужчины.

«Я видела, что другие люди называют судей разными словами. Я здесь борюсь за права женщин, за равенство женщин», – сказала она.

В августе Федерация тенниса Франции объявила об ужесточении дресс-кода на матчах Roland Garros со следующего сезона из-за наряда Серены Уильямс.

В 2014 году Серена Уильямс обвинила в сексизме Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.