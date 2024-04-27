Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.2 комментария
NYT: США давили на Украину из-за мобилизации
The New York Times: США оказывали давление на Украину из-за мобилизации
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время визита в Киев на этой неделе оказывал давление на украинские власти, чтобы они решили проблемы, связанные с мобилизацией населения, пишет газета The New York Times.
О'Брайен заявил, что мобилизационные усилия страны так же важны для стабилизации фронта и перелома хода конфликта с Россией, как и артиллерия, передает РИА «Новости»
«Украине необходимо убедиться, что у нее есть люди, необходимые для ведения боевых действий», – приводит издание слова О'Брайена.
Давление со стороны США совпало с рядом решений украинских властей, направленных на ужесточение правил мобилизации.
Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации.