Средний чек россиян в октябре снизился

Среднестатистический житель российского города за один поход в магазин в октябре стал тратить на 2,7% меньше, чем в сентябре, сообщает исследовательский центр Ромир.

По данным исследования холдинга Ромир, средний чек российского горожанина в октябре составил 505 рублей, говорится на сайте организации.

По сравнению с октябрем 2017 года средний чек стал меньше на 5,1%.

Снижение этого показателя было зафиксировано почти во всех федеральных округах, за исключением Уральского. Там средний чек прибавил 3,2%.

На юге России средний чек потерял 0,4%, на Дальнем Востоке – 0,9%, на северо-западе – 1,2%, в Приволжском округе – 1,9%, в Центральном округе – 5,1%.

В Москве он снизился с 720 рублей до 695, то есть на 3,5%.

Исследование проводилось на основе данных скан-панели Romir Scan Panel, анализирующей данные потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек. Участники панели сканируют штрих-коды купленных в магазине товаров, эта информация поступает в базу данных скан-панели.