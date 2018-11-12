Украина и США договорились противодействовать «Северному потоку – 2»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились о совместном противодействии реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.

«Было договорено и в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации проекта «Северный поток – 2», который подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность», – говорится в сообщении на сайте МИД Украины по итогам встречи министров.

Кроме того, Перри встретился с президентом Украины Петром Порошенко, который отметил успешную реализацию ряда совместных проектов в ядерной энергетике, а также поставки на Украину американского угля.

В сообщении на сайте главы украинского государства также говорится о «необходимости дальнейшего противодействия проекту «Северный поток – 2», а также диверсификации источников энергоносителей».

Ранее в понедельник Перри заявлял, что для достижения «экономической свободы» Украине необходимо развивать энергетическую инфраструктуру, в чем Киеву поможет Вашингтон.