США предложили помочь Украине в развитии энергетики

Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что для достижения «экономической свободы» Украине необходимо развивать энергетическую инфраструктуру, в чем Киеву поможет Вашингтон.

«Наша цель этого визита – передать украинскому правительству, что есть как частные компании, так и правительственные структуры США, которые готовы к длительному партнерству на этом пути», – сказал Перри в ходе визита на Украину, передает RT.

Ранее Перри заявил, что действующие и ожидаемые американские санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2» связаны в первую очередь с вопросом транзита газа через Украину.