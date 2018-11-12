Перед запуском «Союз» проверили на наличие дыр

Перед запланированным на 3 декабря запуском «Союз» прошел полную проверку на герметичность, сообщил производитель корабля – РКК «Энергия».

«На космодроме Байконур продолжается подготовка ТПК «Союз МС-11». Успешно завершена проверка систем и отсеков корабля на герметичность в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды. Затем «Союз МС-11» был перевезен на стенд, где проводится подключение корабля к наземным проверочным системам», – говорится в сообщении «Энергии».

По данным источника РИА «Новости», на стенде корабль будут готовить к назначенной на 20 ноября тренировке экипажа.

«В этот день основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-11» проведут проверки режимов работы оборудования и аппаратуры корабля, изучат размещение грузов, примерят полетные скафандры», – сообщил подробности собеседник.

Ранее из-за обнаруженной дыры на «Союзе МС-09» было решено проверить на наличие отверстий все «Союзы» и «Прогрессы».

Запуск «Союза МС-11» должен состояться 3 декабря в 14.31 мск с Байконура.