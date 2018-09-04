Решено проверить все «Союзы» и «Прогрессы» на брак

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» проведет проверку на наличие следов от сверла всех космических кораблей «Союз» и «Прогресс», которые находятся на Байконуре и в Королеве, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Проверку на наличие следов производственного брака проведут в связи с расследованием ситуации вокруг корабля «Союз МС-09» на МКС. Будут проверены все «имеющиеся и находящиеся в производстве» корабли.

Проверка в Королеве стартует в ближайшие дни, на Байконуре – со следующей недели. На Байконуре сейчас находятся «Союз МС-11», «Союз МС-10» и «Прогресс МС-10», передает РИА «Новости».

Всего в разных стадиях готовности находится свыше 10 кораблей.