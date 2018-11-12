Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки в России

Президент Владимир Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву провести анализ по отраслям и регионам в связи с ростом фискальной и квазифискальной нагрузки на население России.

«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население, на людей. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Он призвал разобраться, «что там в реальной жизни происходит, не на бумажках». «Дмитрий Анатольевич (Медведев), посмотрите, поговорите с коллегами на этот счет», – заявил Путин.