В Раде призвали ввести новые санкции против России

Украине необходимо ввести новые точечные санкции в отношении россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

«Что делать Украине в ответ на пакет российских санкций? Око за око, зуб за зуб – нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения», – написал Геращенко в Facebook.

По его мнению, нужно начать с конфискации имущества депутатов и сенаторов, голосовавших за присоединение Крыма к России в 2014 году.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщали, что не волнуются из-за включения в санкционный список Москвы, так как не имеют активов в России.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. По его словам, в списки включат сотни людей, которые причиняли вред России.