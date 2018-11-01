Тимошенко отреагировала на спецмеры России

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что российские спецмеры в ответ на санкции Киева ее «мало волнуют», поскольку у нее нет бизнеса в России.

«Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет. И быть не может», – написала Тимошенко в Facebook.

Она также считает, что команда президента Украины Петра Порошенко воспользуется данными спецмерами, чтобы дискредитировать ее в ходе избирательной кампании на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

В свою очередь замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Алексей Гончаренко заявил, что доволен попаданием в санкционный список России.

«Я не знаю, что там можно было «заморозить» у меня лично, но я доволен попаданием в этот список. Это значит, что все что делаю – правильно», – написал Гончаренко в Facebook.

По его словам, через год пройдут выборы в Верховную раду, и санкционный список может повлиять на ее новый состав.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.