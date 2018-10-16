Медведев анонсировал введение санкций против сотен украинцев

В списки физических лиц Украины, попадающих под санкции Москвы, включат сотни людей, которые причиняли вред России, среди них будут и известные персоны, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть от тех предложений, которые сформулирует правительство», – сказал глава кабмина.

Он добавил, что в список также включены украинские компании, то есть юридические лица, зарегистрированные по законодательству Украины, которые так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции.

В то же время премьер уточнил, что постановление правительства про ответные меры не будет касаться большинства украинцев.

Премьер добавил, что контрсанкции подготовят в ближайшее время, они будут блокировать активы на территории России и введут запрет перечисления денежных средств на Украину из России, передает ТАСС.

«О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», – сказал Медведев.

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян. В Кремле отметили, что Москва может ответить на санкции Киева контрмерами в отношении экономики, физических и юридических лиц.