Кремль назвал возможные контрмеры на санкции Украины

Москва может ответить на санкции Киева контрмерами в отношении экономики, физических и юридических лиц, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина же принимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Россия не считает братский украинский народ своим визави по каким-либо рестрикциям.

«Вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о том, что собственно граждане Украины, они страдают из-за той политики, которую проводит руководство, из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны. Поэтому, собственно, президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае, скажем так, своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ», – сказал Песков.

Он уточнил, что украинский народ был и остается братским народом для России, «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях».

В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян.