Глава Нафтогаза отреагировал на санкции России

Глава украинского Нафтогаза Андрей Коболев, комментируя внесение своего имени в санкционный список Москвы заявил, что активов в России не имеет, а в Сочи ездить не собирается.

«Не готов комментировать включения меня в санкционный список РФ, поскольку активов там не было и не имею, в Сочи ездить не собираюсь», – написал Коболев в Facebook.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выразила мнение, что спецмеры Москвы в ответ на санкции Киева направлены в основном на команду украинского президента Петра Порошенко.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.