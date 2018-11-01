В Раде прокомментировали спецмеры России против Украины

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко выразила мнение, что спецмеры Москвы в ответ на санкции Киева направлены в основном на команду украинского президента Петра Порошенко.

«Первых лиц государства в санкционные списки не вносят. Это невозможно. Но в целом – это санкционный список Порошенко. Все его дипломаты, вся его команда – там», – написала Геращенко в Facebook.

Геращенко, которая также попала в список лиц, которых затронут спецмеры РФ, заявила, что лично ей они не страшны, поскольку она «давно невъездная в РФ». Также она написала, что украинские политики, которые не попали под спецмеры России, должны задать себе вопрос, «а что они делают в украинской политике».

В свою очередь депутат Рады Виктория Сюмар заявила, что попасть в санкционный список России для нее фактически признание.

«Это фактически признание – попасть под российские санкции. Заводов, газет, пароходов в РФ (как и в Украине) не имею, услугами Сбербанка не пользуюсь, а без Иркутска проживу», – написала Сюмар в Facebook.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список лиц, которых затронут спецмеры, попали сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.