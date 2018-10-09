Родственник Гитлера дал характеристику Меркель

Три внучатых племянника Адольфа Гитлера проживают в США под другой фамилией на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, с одним из них побеседовали журналисты Bild.

Самый старший из них, Александр Стюарт-Хьюстон согласился дать интервью, пишет «Регнум».

Его отец Уильям-Патрик Гитлер эмигрировал из Германии в 1939 году, сменил фамлию на Стьюарт-Хьюстон и умер в 1987 году. Сын называет его хорошим человеком и защищает отца, поскольку того обвиняют в оппортунизме.

Александру сейчас 68 лет, он холост, работал врачом-психотерапевтом с ветеранами войны. Ни его пациенты, ни соседи не в курсе его настоящих родственных связей.

Стьюарт-Хьюстон читает новости о Германии и полагает, что Ангела Меркель – умный политик. Также родственник Гитлера признается, что не хочет иметь ничего общего с немецкими неонацистами.

Ранее сообщалось, что однофамилец Гитлера подал заявку на пост мэра в Перу.