Ленин и Гитлер поспорят за пост мэра в Перу

На пост мэра перуанского района Юнгай претендуют Гитлер Альба Санчес и Ленин Владимир Родригес Вальверде.

Санчес не знаком с Вальверде. Он считает, что того используют его политические противники, сообщает «Российская газета» со ссылкой на радиостанцию RPP.

«Я хороший Гитлер», – сказал Санчес, отметив, что отец дал ему имя, не зная о роли Гитлера в истории.

Он уже был мэром Юнгая в 2011-2014 годы.