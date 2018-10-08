Британия на учениях инсценировала сражение с Россией

Великобритания в рамках военных учений в Омане готовит беспилотники к сражениям со странами с «более мощными вооруженными силами», в том числе с Россией, сообщает издание Times.

В рамках учений Saif Sareea 3, которые продлятся месяц, британская армия впервые испытывает беспилотники «в своих крупнейших военных учениях за 17 лет», передает РИА «Новости».

В учениях также принимают участие 5,5 тыс. военнослужащих, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon.

По данным газеты, учения «готовят солдат сражаться со странами с гораздо более мощными вооруженными силами, чем у Британии». Роль противника «после изучения российской тактики» будет исполнять эскадрон Дворцовой кавалерии Британской армии. Как отмечает издание, военные «в имитациях битв представляют, что легкобронированные боевые машины Дворцовой кавалерии – более мощные российские танки Т-72».

Ранее сообщалось, что НАТО готовится к крупнейшим совместным военным учениям за несколько десятилетий, при этом делая акцент на «силе и прозрачности». Российские наблюдатели приглашены, чтобы они смогли как можно лучше усвоить послание.