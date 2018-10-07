Макгрегор вообразил себя Терминатором после проигрыша Нурмагомедову

Боец смешанных единоборств Коннор Макгрегор емко прокомментировал поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова, в котором потерпел поражение.

«I’ll be back», – пообещал Макгрегор в своем Instagram.

Отметим, что эта фраза из фильма «Терминатор», произнесенная Арнольдом Шварценеггером, стала крылатой.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою в легком весе турнира UFC. Американские СМИ сообщали, что турнир обернулся «поистине разгромным поражением» для Макгрегора, «самой яркой звезды UFC». Макгрегор признался, что стремился опозорить россиянина, и захотел повторить бой.