Турция зареклась брать кредиты у МВФ

Турецкие власти не намерены обращаться к Международному валютному фонду (МВФ) за кредитами, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Современная Турция не нуждается в заимствованиях и иной технической поддержке со стороны МВФ», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Anadolu.

Тема кредитования МВФ, подчеркнул Эрдоган, закрыта раз и навсегда.

Дискуссия о кредите от МВФ активизировалась ранее в связи с резким падением турецкой лиры в августе из-за напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона. США повысили пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно.

В начале сентября Эрдоган призывал покончить с доминированием американского доллара.

В 2013 году Турция выплатила МВФ последний долг по ранее взятым у фонда кредитам, и данное событие преподносилось как серьезный предмет для гордости за национальную экономику.