Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир должен покончить с доминированием американского доллара.

По его словам, привязка международной торговли к доллару «становится большой проблемой» и доминированию этой валюты в международной торговле нужно положить конец, сообщает Anadolu.

Он добавил, что торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах, а система, созданная якобы для упрощения торговли, сейчас превратилась в самую большую помеху.

Целью манипуляций с курсами валют он назвал попытку заставить усомниться «в сильной и здоровой турецкой экономике».

Ранее в МИД России сообщили, что страны БРИКС (кроме России это Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) работают над ослаблением доминирующего финансового положения США в мире. Die Welt писало, что Москва активно закупает золото и продает американские облигации государственного займа, чтобы избавиться от диктата доллара.

Однако Bloomberg, анализируя возможность России, Турции и Китая подорвать монополию доллара, утверждал, что это пока практически невозможно.