МИД: БРИКС работает над ослаблением финансового доминирования США

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) работают над тем, чтобы ослабить доминирующее финансовое положение США в мире, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нам нужно найти способы, как мобилизовать международное сообщество еще активнее на противодействие этим тенденциям (злоупотребления США своим доминирующим финансовым положением в мире). Одно из направлений этой работы – это БРИКС, и мы в нем тоже работаем над этим», – передает слова Рябкова ТАСС.

В конце прошлой недели немецкое издание Die Welt писало о том, что Москва активно закупает золото и продает американские облигации государственного займа, чтобы избавиться от диктата доллара.

Bloomberg в то же время анализировал возможность России, Турции и Китая подорвать монополию доллара.