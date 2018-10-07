В Ереване застрелен бывший депутат парламента Армении

Бывший депутат парламента Армении двух созывов Каро Карапетян застрелен, сообщила советник главы Следственного комитета республики Сона Трузян.

В СК Армении уточнили, что, по предварительным данным, стрельба началась во время ссоры посетителей одного из ресторанов в Ереване, передает РИА «Новости».

В результате инцидента бывший депутат Национального собрания Армении Каро Карапетян получил ранения, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По словам Трузян, в результате стрельбы пострадал еще один человек, он госпитализирован.

Карапетян окончил Киевскую академию милиции, работал оперуполномоченным уголовного розыска, помощником военного прокурора Армении, начальником отдела внутренних дел Аштаракского района Армении, занимался предпринимательской деятельностью, в 2007 и 2012 годах избирался в парламент республики от партии «Процветающая Армения».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должностей всех министров «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн», поскольку эти политические силы проголосовали за законопроект, который позволяет заблокировать роспуск депутатского корпуса.