Пашинян объявил об отмене контрреволюции в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на среду, 3 октября, обратился к своим сторонникам у здания парламента республики и призвал митингующих разойтись по домам.

«Я призываю поприветствовать сотрудников силовых структур и разойтись по домам. Контрреволюция в Армении не пройдет», – приводит его слова ТАСС.

Пашинян подтвердил, что в ближайшие дни собирается уйти в отставку, чтобы ускорить процедуру роспуска парламента. Он пообещал в кратчайшие сроки назначить новых министров вместо уволенных членов «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении».

Демонстранты аплодисментами помянули шансонье Шарля Азнавура, ушедшего из жизни в ночь на понедельник, и планируют провести шествие по улицам Еревана, после чего разойдутся по домам.

Вечером вторника десятки тысяч активистов собрались у здания парламента Армении, выступая против принятия законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск депутатского корпуса. Манифестанты вошли на территорию, прилегающую к зданию парламента республики, и остановились у самых дверей.

Напомним, Пашинян снял с должностей всех министров «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн», поскольку эти политические силы проголосовали за указанный законопроект.

В августе газета ВЗГЛЯД писала, чего добился Пашинян за три месяца во власти.