Митингующие подошли к дверям парламента Армении

Поздним вечером вторника, 2 октября, тысячи сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна вошли на территорию, прилегающую к зданию парламента республики. Поток людей у входа в здание остановили депутаты из фракции «Елк».

«РПА (Республиканская партия – прим. ВЗГЛЯД), уходи! РПА, уходи!» – скандируют демонстранты.

Митингующие ждут премьера Пашиняна, вошедшего в парламент для переговоров с депутатами от Республиканской партии, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн».

Десятки тысяч активистов собрались у здания парламента Армении, выступая против принятия законопроекта, который позволяет заблокировать роспуск депутатского корпуса.

Ранее Пашинян снял с должностей всех министров «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн», поскольку эти политические силы проголосовали за указанный законопроект.

Премьер Армении также заявил, что в скором времени подаст в отставку для ускорения процесса роспуска парламента и назначения внеочередных выборов.

В августе газета ВЗГЛЯД писала, чего добился Пашинян за три месяца во власти.