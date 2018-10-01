Протестующие в Армении окружили здание парламента

Парламент Армении окружили активисты, выступающие против принятия поправок, которые позволяют заблокировать роспуск депутатского корпуса.

В митинге у здания правительства принимает участие премьер Армении Никол Пашинян, который призвал своих сторонников по всей стране выйти на акции протеста с требованием роспуска парламента, передает ТАСС.

«Я призываю всех тех, которые физически не могут приехать в столицу и присутствовать на митинге выйти на демонстрации в городах страны, Мы все должны требовать роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов», – заявил глава армянского правительства.

У здания парламента республики собрались десятки тысяч человек. Они вышли по призыву Пашиняна из-за принятия законопроекта о блокировании процедуры роспуска парламента. Согласно поправкам, в случае препятствования проведению внеочередного заседания парламента или участию в нем депутатов, заседание объявляется отложенным до устранения препятствий.

Никол Пашинян также снял с должностей министров, представляющих в армянском парламенте партии «Дашнакцутюн» и «Процветающую Армению», передает РИА «Новости».

Также он заявил, что уйдет в отставку после вступления в силу указов об увольнении министров от «Процветающей Армении» и «Дашнакуцутюн».

Пашинян ранее говорил, что хочет до конца года провести внеочередные парламентские выборы.

В августе газета ВЗГЛЯД писала, чего добился Пашинян за три месяца во власти.