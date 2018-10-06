Фигуристка Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца

Фигуристка Анна Щербакова, воспитанница Этери Тутберидзе, впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных лутца в одной программе.

Два самых сложных четверных прыжка 14-летняя Щербакова сделала в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле, передает РИА «Новости».

Один прыжков фигуристка выполнила в каскаде с тройным тулупом.

Ранее Анна Щербакова выиграла короткую программу этапа юниорского Гран-при в Братиславе, установив при этом мировой рекорд.

В сентябре 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной лутц в рамках юниорского Гран-при в Литве.