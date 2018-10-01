Умерла Монтсеррат Кабалье

Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась в субботу на 86-ом году жизни в больнице в Барселоне.

Похороны певицы состоятся в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Монтсеррат Кабалье – испанская оперная певица (сопрано). Она прославилась своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.