В «Анжи» ответили бунтующим из-за зарплаты футболистам

Гендиректор ФК «Анжи» Олег Флегонтов сказал, что не осуждает футболистов, которые могут устроить бойкот из-за долгов по зарплате.

«Надо понимать, что футбольный клуб премьер-лиги не может финансироваться с банковской карточки его президента. Так что подобное заявление ребят назревало. Я их понимаю и не осуждаю», – приводит слова Флегонтова «Спорт-Экспресс».

Игроки поставили условие руководству клуба и сообщили, что могут не появиться на поле в матче одиннадцатого тура с ЦСКА, который состоится 19 октября.

Флегонтов отметил, что долги клуба выросли до 300 млн рублей сообщил, что «это достаточно серьезная сумма, которая вполне может привести «Анжи» к банкротству».

Летом 2018 года махачкалинский клуб «Анжи» занял место пермского «Амкара в Российской футбольной премьер-лиге в сезоне 2018/19.