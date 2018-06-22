«Анжи» заменит «Амкар» в новом сезоне РФПЛ

Махачкалинский «Анжи» займет место пермского «Амкара» в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.

Решение было принято на общем собрании клубов РФПЛ, которое прошло в Москве, передает РИА «Новости».

«Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-е место в РФПЛ и в стыковых матчах протв клуба «Тамбов» (2:0, 1:0) смог сохранить место в элитном дивизионе чемпионата России. Позднее пермский клуб не смог предоставить финансовые гарантии и лишился лицензии для участия в соревнованиях под эгидой РФС.



«Анжи», занявший 14-е место в РФПЛ, вылетел в ФНЛ, но по регламенту имел приоритетное право занять место «Амкара».

Напомним, 13 июня член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин заявил, что пермский клуб «Амкар» не сможет выступить в чемпионате России по футболу в следующем сезоне.