Пермский «Амкар» лишился права выступать в РФПЛ

Член комитета по лицензированию РФС Евгений Летин заявил, что пермский клуб «Амкар» не сможет выступить в чемпионате России по футболу в следующем сезоне.

«В связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей принято решение отозвать лицензию РФС у ФК «Амкар» на сезон-2018/19. В РФПЛ и ФНЛ команда выступить не сможет, в ПФЛ для заявки время еще есть», – цитирует Летина РИА «Новости».

В четверг последний день приема заявок для участия во внештатной процедуре лицензирования ПФЛ. «Документы потом будут рассматриваться на заседании комиссии 22 июня», – сказал Летин, передает ТАСС.

В премьер-лиге «Амкар» играет с 2004 года. В последнем сезоне они заняли 13 место. По итогам сезона-2008 «Амкар» занял четвертую строку, что стало для пермяков наивысшим достижением. В том же году команда вышла в финал Кубка России, где проиграла ЦСКА.

Ранее футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, который в 2018 году стал обладателем Кубка России по футболу, прекратил существование.