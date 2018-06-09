Выигравшая Кубок России по футболу 2018 года команда прекратила существование

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области, который в 2018 году стал обладателем Кубка России по футболу, прекратил существование, сообщил основатель компании спонсора «Тосно» Максим Левченко.

«Короткая, хотя и очень яркая история футбольного клуба «Тосно» подходит к печальному, но, увы, логичному концу», – сообщил он в своем Facebook.

Левченко заявил, что затевая этот проект пять лет назад компания рассчитывала на поддержку коллег из бизнеса и властей, однако «бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup».

Тем не менее, отмеил Левченко, «Тосно» успел пробиться в премьер-лигу, сенсационно в первый же сезон выиграл Кубок России. Однако «дальнейшее содержание команды оказалось не по карману».

«В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба «Тосно». Он прекращает существование. Тем не менее, мы намерены выполнить взятые обязательства. На днях начались выплаты по долгам работникам клуба и футболистам. Постараемся расстаться со всеми цивилизованно, без обид», – заявил бизнесмен.

«Тосно» 9 мая выиграл Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард». Однако место в премьер-лиге чемпионата России команда удержать не смогла, заняв 15-е место.