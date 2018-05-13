ЦСКА опередил «Спартак» в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов

По итогам 30-го тура чемпионата России по футболу определились все призеры турнира, при этом ЦСКА благодаря победе над «Анжи» занял второе место и опередил «Спартак» в борьбе за прямой выход в Лигу чемпионов.

ЦСКА обыграл «Анжи» со счетом 2:1 благодаря голам Мусы и Витиньо, в то время как «Спартак» проиграл «Динамо» на своем поле со счетом 0:1 (забил Евгений Луценко). Матчи транслировал телеканал «Матч ТВ».

«Спартак» будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный раунд.

«Локомотив» занял первое место, несмотря на поражение от «Арсенала» со счетом 0:2 – победу в чемпионате команда обеспечила в предыдущем туре.

В Лигу Европы вышли «Краснодар», который сыграл вничью 1:1 с «Рубином»; «Зенит», победивший со счетом 6:0 у вылетевшего «СКА-Хабаровск»; а также «Уфа», разгромившая на своем поле «Тосно» со счетом 5:0.

Из премьер-лиги вылетели «СКА-Хабаровск» и «Тосно». «Анжи» и «Амкар» будут отстаивать право выступления в следующем году в чемпионате России в стыковых матчах, где сыграют с «Енисеем» и «Тамбовом», занявшими 3 и 4 место в ФНЛ. Напрямую в премьер-лигу вышли «Оренбург» и «Крылья Советов» (Самара).