Российский топливный союз попросил отменить заморозку цен на АЗС

Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отменить заморозку цен на АЗС в России для защиты независимых компаний, сообщил президент союза Евгений Аркуша.

«Российский топливный союз направил письмо в адрес вице-премьера Козака. Его суть, в общих словах, состоит в том, что мы просим отменить действующую с июня заморозку цен на заправках. У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены», – передает слова Аркуши РИА «Новости».

Он отметил, что вновь начали расти биржевые цены на нефтепродукты, при этом крупные нефтекомпании не выполняют поручение об увеличении продаж на 3% по сравнению с прошлым годом.

По его мнению, особо сложная ситуация может сложиться по дизельному топливу: при дальнейшем росте оптовых цен на него независимым АЗС фактически придется работать в убыток или прекратить продажи.

В начале августа оптовые цены на бензин выросли в среднем на 7%.

Напомним, весной в России резко выросли цены на бензин. Остановить рост удалось только после того, как правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать цены. Кремль пообещал не допустить более подобных скачков цен.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда цены на бензин снова могут вырасти.