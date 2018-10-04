Рада отказалась рассматривать запрет «русского мира»

Депутаты Верховной рады проголосовали против включения законопроекта о запрете на Украине идеологии «русского мира» в повестку заседания, хотя спикер парламента Андрей Парубий трижды ставил этот вопрос.

Один из авторов законопроекта, внефракционный депутат Александр Шевченко с трибуны назвал «идеологию «русского мира» «человеконенавистнической». По его словам, на Украине «снова поднимают головы прокремлевские политики».

Перед рассмотрением вопроса на трибуне и президиуме Рады появились плакаты: «Нет русскому миру на Украине» и «Требуем запрета русского мира на Украине», передает ТАСС.

«Русский мир» в законопроекте определяется как форма национал-социализма. Документ запрещает и пропаганду «русского мира», и даже баллотирование кандидатов на пост президента Украины от партий, которые «привержены этой идеологии».

Парубий трижды ставил вопрос о включении законопроекта в повестку заседания, но все три раза для принятия решения не хватало 10 голосов. Вопрос был снят с голосования, однако спикер парламента пообещал, что к нему еще вернутся.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с несоблюдением прав нацменьшинств на Украине беспрецедентна для современной Европы, передает РИА «Новости».

«Что касается преследования людей за инакомыслие, за желание… поддерживать, использовать и сохранять – тут уже не до развития – свою культурную идентичность. За все за это на Украине просто преследуют», – сказала она.

О внесении законопроекта о запрете на Украине «идеологии «русского мира» сообщалось в понедельник.