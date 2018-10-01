Адмирал оценил подготовку ВМС Украины к бою в Керченском проливе

«Это просто ложь. В такой обстановке какой бы лоцман взялся проводить эти судна, если там стоят моряки с оружием?» - сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, комментируя заявления украинского офицера о готовности кораблей Украины к боевому столкновению с российскими военными во время прохода через Керченский пролив.

Бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов назвал «бредом сумасшедшего» рассказ замначальника штаба морского командования ВМС Украины Дмитрия Коваленко, который командовал походом двух украинских кораблей мимо берегов Крыма и через Керченский пролив. Святашов пояснил, что если бы украинские моряки находились в состоянии боевой готовности, то их не пропустили бы через этот пролив.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Коваленко рассказал, что в начале прохода через Керченский пролив он «маневрировал» правилами плавания: вместо «прошу разрешить проход» он сказал «планирую заход в 12-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море».

«В какой бы форме Коваленко об этом ни говорил – он должен был получить разрешение войти в 12-мильную зону для прохода из Керченского пролива», – подчеркнул Святашов.

По словам Коваленко, обстановка была несколько нервной, и команда готовилась к тому, что может начаться боевое столкновение.«Боевые группы, пулеметы – все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте – чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать. Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения», – рассказал он, добавив, что на кораблях были развернуты пожарные рукава, чтобы «смывать» россиян, «если бы полезли».

«Это просто ложь. В такой обстановке какой бы лоцман взялся проводить эти судна, если там стоят моряки с оружием? Российский лоцман (Россия предоставила услуги лоцмана бесплатно) не будет проводить свою работу в подобной ситуации. Украинские моряки не могли позволить себе такое, им бы не дали разрешения пройти через пролив», – уверен Святашов.

Поведение Коваленко Святашов сравнил с манерами мальчишки, который «после совершенных действий начинает петушиться». «Что же Коваленко сразу не сказал об этом после прохода, когда их мирно и тихо провели. Это все было видно и сфотографировано. Зона Керченского пролива – это зона мирного прохода. Кого они смывать собрались? Пусть мозги себе промоют», – заявил вице-адмирал.

Корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом в конце сентября. Они направлялись в Бердянск, где Украина собирается создать свою военно-морскую базу. Как писала газета ВЗГЛЯД, у Украины нет ресурсов и опыта, чтобы создать полноценную базу, поэтому объект может использоваться для проведения диверсий в Донбассе.