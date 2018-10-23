Вьетнам предъявил новые претензии к российской пшенице

Россельхознадзор сообщил о новых уведомлениях от минсельхоза Вьетнама, в которых говорится об обнаружении в партиях российской пшеницы бодяка полевого – карантинного для этой страны растения.

В заявлении Россельхознадзора указывается на «недопустимость нарушения карантинных фитосанитарных требований Вьетнама», а также на «необходимость принятия всеми участниками зернового рынка исчерпывающих мер с целью исключения введения вьетнамской стороной полного запрета на импорт российского зерна».

Ведомство призвало сформировать экспортные партии для Вьетнама в местах производства зерновых, свободных от карантинного объекта, а также к обеспечению раздельного хранения партий, предназначенных к отгрузкам в эту страну.

Кроме того, с 1 ноября Вьетнам намерен возвращать партии пшеницы, в которых будет обнаружен нежелательный объект, пишут «Ведомости».

Отмечается, что в августе Россия поставила во Вьетнам рекордный месячный объем пшеницы – 451 тонн; это вывело Вьетнам на второе место после Египта по импорту российской пшеницы и оттеснило на третье место Турцию, сообщал специализированный портал Grainboard.

Отметим, что в июне Вьетнам и Индонезия обнаружили в российской пшенице грибок.

Россия включена в постоянный реестр экспортеров продукции растительного происхождения во Вьетнам с февраля 2016 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что отечественные фермеры готовы накормить весь азиатский мир.